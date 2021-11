Kirby et le Monde oublié : nouveaux détails sur le prochain Kirby 3D en monde ouvert

C'est à n'en point douter l'un des évènements vidéoludique de 2022 : Kirby et le Monde Oublié Pour mémoire, il s'agit du nouvel opus de la fameuse franchise qui cette fois passera de la 2D à la 3D et s'essaiera même au jeu en "monde ouvert" si tendance depuis le succès de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Si Nintendo n'a pas donné beaucoup d'infos depuis la publication du premier trailer du jeu (voir ici) on sait que le titre jouera probablement sur le décalage entre l'image rondouillette et enfantine de Kirby et le décor "réaliste" du jeu, une ville à l'abandon renvoyant à la fameuse île Hashima... Aujourd'hui, grâce à l'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo aux Etats-Unis, Mexique et Canada (équivalent du PEGI pour l'Europe) l'histoire et le gameplay de Kirby et le Monde Oublié se dévoilent un peu plus. Retrouvez ci-dessous, la description du jeu selon l'ESRB :

Il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs aident Kirby à sauver des créatures kidnappées des forces du mal. Les joueurs traversent des plates-formes 3D tout en collectant des pièces, en résolvant des énigmes et en utilisant les capacités de Kirby pour combattre des ennemis de dessins animés (par exemple, des champignons, des renards, des tortues géantes). Les joueurs utilisent des épées, des bombes et des pistolets de type blaster pour vaincre les ennemis ; certaines armes permettent aux joueurs d'utiliser le ciblage pour le tir à distance. Les combats de boss peuvent être frénétiques, avec des tirs laser, des explosions et des projectiles volant sur Kirby, souvent d'un point de vue rapproché.