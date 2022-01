Kirby et le Monde Oublié se dévoile en images et en artworks

Kirby et le Monde Oublié nous a incontestablement tapé dans l'œil. Le mélange de l'univers kawaï habituel de la petite boule rose avec des environnements plus réalistes renvoyant à l île Hashima est en effet très prometteur. Et le dernier trailer publié la semaine dernière n'a fait qu'accroître notre impatience d'y jouer. Et cela continue encore aujourd'hui en découvrant les captures d'écrans et les artworks officiels du jeu que vous pouvez retrouvez sur cette page. En prime, retrouvez le dernier trailer et une présentation de Kirby et le Monde Oublié.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.