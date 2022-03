Nintendo n'y a pas pensé mais... Un fan réalise une incroyable pochette pour la boîte de Kirby et le monde oublié

Kirby et le Monde Oublié est disponible sur Nintendo Switch depuis quelques jours et le monde voit désormais la vie en rose. Véritable master-class de HAL Laboratory, le jeu est une petite merveille de construction et de réalisation comme on en voit peu (lire notre test pour plus de détails.) C'est un jeu qui fera date et propulse la licence Kirby à un autre niveau. Parmi les nouveautés, le Transformisme, une technique qui permet à Kirby de prendre le contrôle de différents objets ce qui diversifie agréablement le gameplay du jeu mais est aussi une source d'inspiration pour les joueurs du monde entier. Ainsi, si Nintendo a proposé un packaging original pour la Nintendo Switch OLED au Japon, un fan a imaginé un étui pour sa Nintendo Switch Lite... Et aujourd'hui, on découvre grâce à @CartoonHijinks un étui en carton pour la boîte du jeu parfaitement raccord et pertinent (d'autant plus qu'il laisse apparaître le titre.) U étui que Nintendo aurait été bien inspiré de mettre en place... Peut-être bientôt en téléchargement sur le site officiel , En attendant, @CartoonHijinks ne perd pas le Nord et le propose à la vente sur ETSY. Retrouvez les images de cet étui qui mange littéralement le jeu ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

Crédits images: @CartoonHijinks

Was going to make a Kirby and the Forgotten Land steelbook but felt a slipcover was more fitting. Happy with this one! pic.twitter.com/nW8NndCgng