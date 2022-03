La mignonitude existe - Nos vidéos de gameplay exclusives des premiers niveaux de Kirby et le monde oublié

Si vous êtes impatient(e) de jouer à Kirby et le Monde Oublié, il y a deux possibilités : soit vous trompez votre attente en essayant de trouver tout ce que vous pouvez découvrir sur le jeu en attendant de l'avoir en mains, soit, au contraire, vous fuyez tout ce qui concerne le jeu, préférant le découvrir par vous-même. Dans ce cas, cependant, vous ne devez logiquement pas être en train de lire ces mots... Par contre, si vous êtes dans le premier cas, vous avez sûrement déjà lu notre preview du jeu basée sur les premiers niveaux du monde 1. Et en complément, on vous propose de découvrir 10 minutes de gameplay du jeu, avec des séquences toujours tirées des premiers niveaux du jeu.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre preview du jeu, à lire avec gourmandise ICI.

