Nous avons testé le nouveau Kirby ! Notre preview de Kirby et le monde oublié

Kirby et le Monde Oublié est l'un des jeux de ce mois de mars sur Nintendo Switch avec, notamment, Triangle Strategy ou encore Chocobo GP. On y retrouve Kirby dans une toute nouvelle aventure en 3D, transporté dans un univers étonnant, pas si éloigné du nôtre... Le jeu sort à la fin du mois mais nous avons pu d'ores et déjà le tester... Pour retrouver nos premières impressions, retrouvez notre aperçu en cliquant ICI. Pour rappel, depuis jeud i, vous pouvez découvrir le jeu grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre preview complète du jeu, à lire avec gourmandise ICI.

