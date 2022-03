Test - Triangle Strategy - Les secrets du continent de Norzelia vous attendent sur Nintendo Switch

Square Enix nous a préparé du lourd pour ce mois de mars 2022 avec la sortie de Triangle Strategy sur Nintendo Switch. Tactical-RPG prenant place sur le continent de Norzelia, une terre en proie à un éternel conflit sur la distribution du sel, nous suivrons les aventures de Serenor, un jeune homme à la tête du clan Wolffort rattaché au royaume de Glenbrook. Alors que la paix semblait démarrer, un nouveau conflit vient d'éclater entre les nations de Glenbrook, Aesfrost, et Hyzante. Il ne tiendra qu'à vous joueur de déterminer quelle sera la place de Serenor et de la maison Wolffort au sein de ce conflit.

Afin d'avoir une idée de ce qui vous attend en jeu, nous vous rappelons qu'une démo est désormais accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Quant à votre serviteur ici présent, il vous a préparé un long test à découvrir ci-dessous, garanti sans spoil. Triangle Strategy sort officiellement vendredi 4 mars 2022 sur Nintendo Switch.

Triangle Strategy nous plonge au milieu du continent Norzelia, frappé jadis par une guerre féroce mettant en scène les nations de Glenbrook, Aesfrost, et Hyzante avec pour élément déclencheur la répartition du sel dont Hyzante a le monopole, et couvert par le culte de la Déesse du sel. Alors que Glenbrook et la maison Wolffort ont réussi à mettre un terme à la grande guerre il y a 30 ans de cela, le continent s’apprête de nouveau à plonger dans une période trouble.