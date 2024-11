Mario & Luigi : L'épopée Fraternelle : toutes les notes et tous les tests - Notre revue de presse

C'est la cerise sur le gâteau du catalogue 2024 de la Nintendo Switch.

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est un jeu qu'on n'attendait pas vraiment. Après avoir mis à l'honneur la série des Paper Mario avec Paper Mario : The Origami King et Paper Mario : La Porte Millénaire sans parler de Super Mario RPG ou même de l'ajout de Paper Mario dans la bibliothèque N64 du Nintendo Switch Online, on ne pensait pas que Nintendo allait chercher à remettre sur le devant de la scène, la série de jeux Mario & Luigi, jusqu'alors exclusive aux consoles portables, et encore moins avec un épisode inédit.

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est disponible depuis cette semaine sur Nintendo Switch. Si globalement, les sites Nintendo, dont le nôtre, sont sous le charme, la presse spécialisée est plus divisée même si dans l'ensemble, cela reste assez positif.

Bien que l'humour et l'ingéniosité des mécanismes de jeu soient souvent loués, certains jugent malgré tout ce retour décevant, et loin du brio des jeux précédents avec des scènes de dialogues interminables et un facilité déconcertante donnant l'impression que c'est "le premier RPG pour bébé" (selon IGN).

Alors, retour gagnant ou décevant ? Pour vous aider à y voir plus clair, retrouvez un florilège des critiques du jeu publiées sur le net avec la note attribuée, une citation et un lien pour le test complet.

Evidement, comme toujours, n'hésitez pas à partager votre avis sur Mario & Luigi : L'épopée fraternelle en commentaires. Enjoy.

Revue de presse de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle sur Nintendo Switch :

NINTENDO-MASTER.COM : 9/10

C’est un grand oui pour Mario & Luigi L’épopée Fraternelle. Premier épisode « de salon », les développeurs ont réussi à proposer une aventure conséquente pouvant également s’adapter aux petites sessions de jeu en portable. Le nouveau monde de Connexia et ses habitants sont extrêmement attachants, les frères n’ont jamais été aussi unis dans une aventure, et le tout est proposé avec un habillage visuel qui donne à cette aventure un air de véritable dessin animé vidéoludique. Que vous soyez un inconditionnel de la licence ou un nouveau joueur, foncez les yeux fermés, la Nintendo Switch en a encore sous le capot

Pour rappel, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est disponible depuis le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch.

