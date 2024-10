Mario & Luigi : L'épopée Fraternelle tourne sous Unreal Engine

Après The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et Super Mario Party Jamboree, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est le prochain jeu Nintendo à débarquer sur Nintendo Switch en cette fin d'année 2024 .

En attendant de vous livrer notre verdict, on découvre grâce au verso de la jaquette du jeu, que le titre est bien développé sous Unreal Engine, le célèbre moteur d'Epic Games.

Evidemment, il faudra attendre la sortie du jeu pour voir ce que cela donne mais si on se fie aux trailers mais aussi aux premiers retour, cela semble très réussi visuellement. Encore un peu de patience pour en avoir la confirmation- ou pas.

Pour rappel, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle sera disponible le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch.

Mettez les voiles pour une grande aventure maritime !

Les deux frères font leur retour pour une nouvelle aventure en haute mer ! Levez l'ancre, partez à la découverte de nombreuses îles et prenez part à des combats au tour par tour dans Mario & Luigi : L'épopée fraternelle sur Nintendo Switch.

Quelque part, par‑delà l'horizon...

Le continent de Connexia a été fracturé ! Autrefois reliées les unes aux autres par le pouvoir du grand Unicéa, ses régions sont désormais des îles à la dérive dont les habitants sont coupés du reste du monde.

Heureusement, Mario et Luigi sont là pour sauver la mise ! Peu après leur arrivé à Connexia, le duo part à l'aventure en compagnie de nouveaux alliés (et de quelques visages connus) pour raccorder les îles, découvrir ce qui a causé cette catastrophe et sauver le monde.

Cap vers l'aventure !

Bienvenue à bord du Navisthme, moitié île, moitié navire ! Guidés par les courants, vous parcourrez les flots et découvrirez de nombreuses îles à la dérive. Chaque île est unique et regorge de nouvelles rencontres et d’endroits à explorer. En voici quelques-unes !

Goroulia

Trampoflora

Spiralia

Carroucéan

Insolinsul

Friskil

Une aventure pleine de mystères

Résolvez des énigmes, affrontez des monstres et aidez les locaux pour vous frayer un chemin jusqu'au phare de chaque île afin de la raccorder au Navisthme et réunifier Connexia !

Qu'il s'agisse d'explorer de nouvelles régions ou de combattre leurs adversaires, les frères Mario travaillent toujours en équipe ! Contrôlez Mario et Luigi en même temps et utilisez les boutons assignés à chaque frère pour sauter, attaquer, esquiver et bien plus encore.

Un équipage haut en couleur !

Les mers de Connexia regorgent de compagnons de bord et d'adversaires que vous aurez tous l'occasion de rencontrer ! En voici quelques-uns :

Mario

L'un des frères Mario (comme s'il y avait besoin de le préciser !) Il accepte sans hésiter d'aider Ampéria à réunifier Connexia et se tient prêt à utiliser ses sauts et son marteau pour relever tous les défis.

Luigi

L'autre frère Mario. Il est vêtu de vert, élancé, et toujours prêt à aider autrui. Il a aussi le chic pour avoir des éclairs de génie qui permettent de trouver des solutions originales pour surmonter des obstacles infranchissables !

Ampéria

Cette jeune habitante de Connexia accueille Mario et Luigi à bord du Navisthme. Elle s'est donné pour but de faire pousser un nouvel Unicéa afin de réunifier Connexia.

Couchomb

Ce drôle d'énergumène assiste Ampéria dans sa mission et n'hésitera pas à donner un coup de patte à Mario et Luigi dans leur aventure. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une chose à retenir à son sujet, c'est ceci : il n'est PAS un cochon !

Voltfas et la brigade Disjoncteur

Diss, Jonk et Terr sont un trio de trouble-fêtes qui cherchent à mettre des bâtons dans les roues des deux frères. Ils sont menés par un mystérieux chef qui semble comploter dans l'ombre...

... et bien d'autres encore !

Les deux frères ne sont pas les seuls à avoir été transportés dans le monde de Connexia ! La princesse Peach sera là pour leur prêter main-forte, mais ils devront aussi composer avec Bowser qui ne se privera pas de leur mettre des bâtons dans les roues !

Mettez les voiles en y mettant les formes !

Mario et Luigi doivent se rendre jusqu'au phare de chacune des îles à la dérive pour le relier à l'Unicéa. Les îles connaîtront des changements au fil de votre aventure, n'hésitez pas à y retourner de temps à autre ! De plus, si vous localisez le grand phare qui se trouve dans chacune des mers, vous pourrez découvrir encore plus d'îles !

À deux, rien n'est impossible !

Les actions duo sont essentielles pour explorer les îles de Connexia de fond en comble ! Chacune d'elles puise dans les liens qui unissent Mario et Luigi pour créer un résultat unique. Il est même possible de les améliorer pour les rendre toujours plus puissantes !