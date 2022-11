Bayonetta 3 : la sorcière nous donne déjà rendez-vous dans une prochaine génération de console

Bayonetta 3 est l'une des exclusivités fortes de la fin d'année sur Nintendo Switch et l'un des meilleurs jeux de l'année. PlatinumGames s'est surpassé pour offrir aux joueurs un jeu riche en émotions et en séquences spectaculaires et délirantes. Si vous avez déjà craqué pour ce (déjà) classique des jeux vidéo (foi de moi) vous avez encore forcément en tête, son final explosif, probablement l'un des plus forts vus ces dernières années... Par respect pour toutes celles et ceux qui n'en sont pas encore là, on n'en dira pas plus. Cependant, il est bon de révéler une phrase qui apparait à la fin : "A suivre dans la prochaine génération..." PlatinumGames a donc déjà prévu une suite et à priori sur la prochaine génération de Switch (à moins que ce ne soit sur la prochaine génération de Playstation ou de Xbox...) Une très bonne nouvelle pour tous les fans de Bayonetta même s'ils vont être occupé encore un bon moment avec Bayonetta 3. Par ailleurs, si vous avez suivi l'affaire autour du doublage de Bayonetta 3 (voir liens sur cette page), vous avez peut-être aussi relevé que dans sa diatribe contre PlatinumGames, Hellena Taylor a révélé qu'un spin-off serait actuellement en préparation. On espère en savoir plus prochainement- si cela se confirme, bien sûr.

En attendant, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

