Nintendo Music ajoute une partie de la B.O. de Kirby et le Monde Oublié

Dernier avantage ajouté au Nintendo Switch Online, l'application mobile Nintendo Music permet d'écouter légalement et gratuitement de nombreuses musiques de l'univers Nintendo notamment les bandes originales de Golden Sun, Zelda : A Link to the Past, de Zelda Skyward Sword et encore de Zelda The Wind Waker.

Après avoir ajouté, la semaine dernière , les musiques des Tetris NES et GameBoy ainsi que celle de Dr. Mario, l'application s'enrichie ce jour de près de 23 morceaux issus de Kirby et le Monde Oublié, l'inoubliable Kirby 3D sorti il y a près de 3 ans sur Nintendo Switch.

Notez qu'il ne s'agit que d'une petite partie du score du jeu qui comprend plus de 100 pistes mais pas de panique, le reste de la super bande originale du jeu devrait débarquer "plus tard cette année".

On ne sait pas pourquoi Nintendo n'a pas rendu disponible d'un coup l'intégralité de la B.O. du jeu, et si cela deviendra une habitude mais que cela ne vous empêche pas de vous replonger dans l'extraordinaire univers sonore du jeu composé notamment par Hirokazu Ando, Jun Ishikawa et Yuuta Ogasawara.

Pour rappel, Nintendo Music est disponible dès à présent sur mobile. Vous pouvez télécharger l'application sur Android ici et sur iOS là.

Nintendo Music est là ! Écoutez quand vous voulez des musiques issues de vos séries de jeux préférées, parmi lesquelles Super Mario et Animal Crossing. Un abonnement au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser cette application. Inclut des musiques de :

Pikmin 4

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Splatoon 3

Animal Crossing: New Horizons

Kirby Star Allies

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metroid Prime

Fire Emblem: The Blazing Blade

Donkey Kong Country

The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda : The Wind Waker

Donkey Kong Country 3

Place Mii StreetPass

Super Mario Bros. 2

The Legend of Zelda : A Link to the Past

Super Mario Bros. 3

Tetris

Dr. Mario ... et bien plus ! Note : certains morceaux figurant dans les bandes originales complètes pourraient ne pas être inclus. Extension de piste Vous pouvez prolonger la durée d'un morceau compatible pour continuer de l'écouter, par exemple lorsque vous étudiez ou travaillez ! Les morceaux peuvent être étendus jusqu'à 15, 30 ou 60 minutes. Écoute hors ligne Téléchargez des morceaux et écoutez-les même sans connexion à Internet. Musique de fond Vous pouvez continuer d'écouter la musique lorsque l'écran est éteint ou que vous utilisez d'autres applications. Création de listes de lecture Compilez vos morceaux préférés en listes de lecture. Attention : Un abonnement au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser cette application.

est nécessaire pour utiliser cette application. Un compte Nintendo est nécessaire.

iOS 16.0 ou ultérieur est nécessaire pour utiliser cette application.

Android version 9.0 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser cette application

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Nintendo Switch Online 12 mois : 19,99 € 3 mois : 7,99 € 1 mois : 3,99 €

NSO + Pack Additionnel 12 mois : 39,99€



Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

