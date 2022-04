Tetris 99 - Kirby et le Monde Oublié s'invite dans le prochain Grand Prix

Alors que le dernier Grand Prix de Tetris 99 mettait à l'honneur Légendes Pokémon : Arceus, c'est au tour de Kirby et le Monde Oublié de briller dans le célèbre jeu de briques. Comme toujours, ce nouveau partenariat qui se déroulera du 22 au 25 avril permettra aux joueurs du monde entier de s'affronter dans une configuration spéciale proposant des Tetrimino, un fond d'écran et une musique thématique dédiés à la boule rose. Et les personnes qui arriveront à cumuler un total de 100 points durant l'événement pourront utiliser le thème de Kirby à loisir pour leurs prochaines parties. N'oubliez pas de cocher la date sur votre agenda pour vous faire une partie de Tetris 99 entre 2 sessions de Kirby et le Monde Oublié.