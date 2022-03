Test - Chocobo GP - La mascotte de Final Fantasy vous invite dans des courses endiablées sur Nintendo Switch

Après des spin-off prenant la forme de Dungeon-RPG, Chocobo, la mascotte jaune de la licence Final Fantasy profite de cette année 2022 pour explorer de nouveaux horizons avec Chocobo GP sur Nintendo Switch. Retrouvez Chocobo, Mog et différentes icônes de la licence aux commandes de divers véhicules dans un "Mario Kart-like" qui semble avoir un certain potentiel d'après notre ami Lotario.

Lors d’une nuit bien étoilée, un Mog pilotant un bolide est poursuivi par un mystérieux homme à six bras, lui aussi, en véhicule. Alors qu’il peine à s’enfuir, voilà qu’il est frappé par la chute de ce qui semble être une étoile filante. Une lumière mystérieuse s’adresse à lui afin de lui conférer son pouvoir et ainsi le rendre bien plus rapide. Mog réapparaît donc sous le nom de Pilote X prêt à défier son poursuivant lors d’une course. Peu après ces événements, nous retrouvons Atla et Chocobo dans leur village alors que le Pilote X fait une déclaration au milieu des résidents. Il annonce une course qui permet au vainqueur de remporter le prix le plus précieux qui soit ; se voir exaucer son vœu le plus cher.