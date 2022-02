Chocobo GP : Un mode "course personnalisé" pour le spin-off façon Mario Kart de Final Fantasy

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct en date (celui de Septembre dernier ), Chocobo GP, le spin-off de la saga Final Fantasy en mode Mario Kart et suite directe de Chocobo Racing sorti en 1999 sur Playstation, est daté pour le 10 mars prochain . Square Enix vient aujourd'hui d'annoncer que le jeu sera doté d'un mode "course personnalisable" qui vous permettra de choisir le nombre de tours d'une course, le niveau de vos adversaires ou encore de jouer avec ou sans les objets.

Si ces possibilités ne viendront pas révolutionner le genre, il est bon de noter que Square Enix souhaite mettre les petits plats dans les grands en proposant un jeu complet malgré la présence d'une version "lite" qui vous permettra d'y jouer gratuitement. À vos marques, prêts ? Chocobo !

Custom Race mode in #ChocoboGP lets you create your own races by customizing a range of things like race class, type of magicite available, the CPU’s skill level & more!



Two players can share controllers & race together in Custom Race mode. Coming to Nintendo Switch March 10th! pic.twitter.com/uwcuSw43Gj