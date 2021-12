Chocobo GP dévoile sa date de sortie et une version Lite gratuite sur Nintendo Switch

Ah les chocobos, créatures à plumes reconnaissables entre mille et mascottes de la licence Final Fantasy. Si par le passé le Chocobo a eu le droit à des titres lui étant totalement dédié comme Final Fantasy Fables : Chocobo's Dungeon, début 2022 sera l'occasion de retrouver cet adorable créature dans un nouveau jeu de courses type "karting" dénommé Chocobo GP. Si nous ignorions jusqu'à présent sa date de parution, Nintendo vient tout juste de publier un trailer officiel dévoilant de nouvelles images du jeu, mais également sa date de sortie désormais fixée au 10 mars 2022 .

La bande-annonce met en lumière tout le fun – parfois chaotique – qui attend les joueuses et joueurs dès le début de l’année prochaine. Elle présente aussi les nouveaux modes de jeu venant enrichir le mode Histoire et les tournois éliminatoires pour 64 pilotes du mode GP Chocobo :

Outre cette bonne nouvelle, Nintendo et Square Enix ont également confirmé que le titre aurait le droit à une version gratuite pour être essayée par tous. Dénommée Chocobo_GP_Lite, cette version permettra aux joueurs de découvrir les premières minutes du mode solo, ainsi que participer à des courses en multijoueur local ou online (avec restriction). Toutes les informations sont indiquées ci-dessous.

Avec Chocobo GP Lite, les pilotes peuvent découvrir le prologue du Mode Histoire en version solo, et peuvent participer à des courses locales ou multi-joueurs en ligne* pour huit, si celles-ci sont organisées par quelqu’un possédant le jeu complet. Les joueuses et joueurs de Chocobo GP Lite peuvent aussi tester les tournois survoltés pour 64 pilotes du mode Chocobo GP. Enfin, les données de sauvegarde peuvent être transférées depuis Chocobo GP Lite vers la version complète du jeu, afin que toutes et tous puissent conserver bonus et objets pour une aventure mécanique absolue.