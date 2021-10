Le DOOM Slayer débarque bien dans Super Smash Bros. Ultimate, mais en costume Mii

Au mois d'août dernier, Masahiro Sakurai avait publié un tweet qui avait enflammé la toile... Certains y avaient vu une allusion au Terminator, d'autres au Doom Slayer... A priori, ils 'agissait bien d 'un teasing puisque le Doom Guy sera bien présent dans Super Smash Bros. Ultimate mais via un costume Mii ! En effet, le 19 octobre prochain, les trois derniers costumes Mii payants seront disponibles dans le jeu on y retrouvera une perruque d'Octaling et un couvre-chef Charbitre de Splatoon mais aussi la tenue et le casque du DOOM Slayer ! Un costume Mii Tireur qui devrait faire dés ravages auprès des fans. Pour voir tout ceci en action, retrouvez la vidéo consacrée aux costumes Mii ci-dessous.

