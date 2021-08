Super Smash Bros. Ultimate - Un Tweet de Masahiro Sakurai faisant référence à Terminator enflamme la Toile

Il n'y a pas à dire, Masahiro Sakurai sait comment déclencher la hype chez les joueurs. Alors que nous venons juste d'avoir le personnage de Kazuya dans le Fighter Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate, il ne reste plus qu'un seul personnage supplémentaire à découvrir dans le casting. Si les joueurs s'amusent depuis de nombreux mois à deviner l'ensemble du casting du dernier Fighter Pass, Masahiro Sakurai vient de se fendre d'un petit tweet qui vient d'enflammer la Toile.

Si les cinéphiles y verront avant-tout un clin d'œil au film Terminator 2, laissant supposer l'arrivée du Terminator dans Smash, d'autres joueurs pensent que ce Tweet est un tease pour le Doomguy, voire même une référence pour Among Us. ne reste plus qu'à voir si Sakurai communiquera bientôt sur ce Tweet... Peut-être une révélation lors de la Gamescom se tenant cette semaine ?