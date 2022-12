We Love Kirby : la nouvelle figurine de First 4 Figures en précommande

First 4 Figures est fier de présenter la statue en métal peint We Love Kirby. Il s'agit de la première statue en métal de notre toute nouvelle gamme Kirby™ Mini Metals.

La statue est inspirée du panneau "We Heart Kirby" qui émerge du sol à la fin du jeu. La statue "We Love Kirby" est magnifiquement reproduite en ayant le schéma original. Les mots "We Heart Kirby" sont représentés en or et le cœur est d'un rose métallique brillant. La finition brillante de l'iris de Kirby avec le dégradé le rend plus animé. Son corps et ses pieds ont une finition mate qui donne l'impression que Kirby tient lui-même le panneau.

Pour accompagner cette statue dynamique, le socle présente des triangles sur les côtés. Il a été plaqué d'un or plus foncé et rougeâtre qui fait ressortir les couches d'or, rendant la structure plus dynamique. Le placage d'or a une finition réfléchissante, ce qui lui donne un aspect brillant et fait ressortir l'aspect sphérique de Kirby !

Kirby™ - Nous aimons Kirby

- Statue en métal peint

- Base très détaillée inspirée du style artistique Kirby™

- Boîte en velours rose avec une sangle violette

Passez une commande au plus tard le 18 janvier, 16h00, heure de Hong Kong, pour bénéficier d'une OFFRE EARLY BIRD de 10 USD !

Prix "​​Early Bird": 59,99 USD (hors taxes et frais d'expédition)

Le prix de détail suggéré (SRP) de 69,99 USD s'applique d'ici la fin de la promotion Early Bird (hors taxes et frais d'expédition).

*Prototype illustré. Le produit final peut être légèrement différent. Les détails du produit peuvent être sujets à changement sans préavis.

Sous réserve d'approbation finale.

Taille du produit:

Statue avec socle :

Hauteur : 4,13" / 10,5 cm

L : 3,9" / 10 cm

P : 3,35" / 8,5 cm

Poids : 1kg

Date de sortie estimée : 2e trimestre 2023