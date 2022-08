Kirby's Dream Buffet disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch - Premier aperçu vidéo

Kirby’s Dream Buffet est un "petit" jeu Nintendo annoncé par surprise qui mélange plusieurs influences... En forme de boule, l'objectif est de participer à des courses seul (contre l'IA) ou à plusieurs en roulant le plus vite possible sur diverses pâtisseries et en tentant de manger un maximum de fraises, sachant que plus on en mange plus notre Kirby grossit... Nous vous avons déjà donné tous les détails (le prix, le poids du jeu, etc) dans notre news dédiée et en attendant notre test complet, nous vous invitons à découvrir nos premières parties dans notre vidéo exclusive ci-dessous.

Kirby’s Dream Buffet est disponible dès aujourd'hui en exclusivité sur l'eShop de la Nintendo Switch