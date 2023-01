Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Mario Strikers: Battle League, Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3 et Kirby's Dream Buffet... Découvrez liste des nommés aux D.I.C.E. Awards

Les nommés pour la 26e cérémonie des D.I.C.E. Awards (pour Design Innovate Communicate Entertain ou Concevoir "Innover Communiquer Divertir" en bon français) viennent d'être dévoilés et parmi eux se trouvent quelques pépites de cette année sur Nintendo Switch. Au menu de ces nommés, le très sous-coté Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope aux côtés de Kirby's Dream Buffet pour le jeu familial de l'année, Mario Strikers: Battle League dans la catégorie jeu de Sport, Xenoblade Chronicles 3 pour le jeu de rôle de l'année et Bayonetta 3 pour le jeu d'action de l'année.

Que pensez-vous de ces nommés ? Voici la liste complète :