Pokémon Snap, Kirby 64 et Mario Golf sont les prochains jeux Nintendo 64 de la Nintendo Switch

Depuis octobre dernier , l'abonnement au Nintendo Switch Online a été agrémenté d'un Pack Additionnel ajoutant de nouveaux avantages et applications aux possesseurs de Nintendo Switch. En mettant son abonnement à niveau (faisant ainsi quasiment doubler son prix- voir tous les détails ICI) les joueurs peuvent alors accéder à deux nouvelles applications contenant une sélection de jeux du catalogue Nintendo 64 et du catalogue SEGA Mega Drive. Par ailleurs, les abonnés au NSO + Pack Additionnel peuvent aussi accéder gratuitement aux DLC payants d'Animal Crossing New Horizons - Happy Home Paradise et de Mario Kart 8 Deluxe.

En ce qui concerne l'application N64, pour le moment, 11 titres originaux sont disponibles en Haute Définition et jouables en local ou en ligne. Les onze jeux disponibles sont :

Super Mario 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Mario Kart 64 Lylat Wars Yoshi's Story Sin & Punishment Dr. Mario 64 Mario Tennis OPERATION WINBACK Paper Mario Banjo-Kazooie The Legend of Zelda: Majora's Mask F-Zero X

Et tous les mois , un nouveau jeu vient agrandir le catalogue. En mars, c'est F-Zero qui est revenu sur le devant de la scène. Quant au mois prochain , pour l'instant, on ne peut que supposer... Nintendo a officialisé encore trois autres jeux N64 : Kirby 64 : The Crystal Shards, Pokémon Snap et Mario Golf. Après, on ne sait pas si l'application sera complète ou si d'autres jeux seront annoncés. Des rumeurs parlent notamment du retour de GoldenEye 007 mais on ne sait pas si cela concerne vraiment la Nintendo Switch, et si on parle du jeu original ou d'un remaster... Par ailleurs, il y a des rumeurs persistantes sur d'autres applications concernant d'autres consoles rétro Nintendo comme le Game Boy ou la GBA qui pourraient, alors, prendre le relais. Le NSO + Pack Additionnel donnerait ainsi accès à plusieurs petites applications de Console Virtuelle...

En attendant que Nintendo ne se décide à nous en dire plus, retrouvez la présentation des trois jeux N64 dont on est certain qu'ils se retrouveront sur Nintendo Switch pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous attendez d'autres jeux N64 (et SEGA Mega Drive) ou si vous préférez avoir d'autres catalogues issus d'autres consoles rétro. Pour ne rien rater des prochains ajouts, rendez-vous sur notre page spéciale.

Trois jeux N64 à venir pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel :

Dans sa première aventure en 3D, Kirby se rend au-delà de Dream Land pour sauver ses amis d'un nouvel ennemi : le terrible Matière Noire. Dans ce décor frais et coloré, Kirby peut avaler ses ennemis pour copier leurs capacités, comme le feu ou la glace, et les associer pour créer des effets encore plus puissants. Essayez-les toutes, le résultat sera surprenant ! Explorez des planètes faites de lave, d'eau ou encore de bonbons et affrontez des boss géants tout en cherchant les éclats de cristaux. Kirby 64 offre également trois minijeux bonus pouvant rassembler jusqu'à quatre joueurs.

Avez-vous déjà eu envie de voir Pikachu dans son environnement naturel ? Avec le spectaculaire jeu Pokémon Snap, vous pourrez surprendre plein de Pokémon en liberté, mais pas avec une Poke Ball cette fois-ci ; avec un appareil-photo ! Certaines photos sont faciles à prendre, comme lorsque vous surprenez Pikachu se prélassant sur la plage, mais d'autres photos sont beaucoup plus rares et demandent plus d'habileté, comme celle de Pikachu chevauchant un Pokémon volant ! Dans Pokémon Snap, le Professor Oak, professeur Pokémon de renommée internationale, vous a chargé d'une mission. Il a besoin d'une grande quantité de photos que vous devrez prendre sur l'île Pokémon Island, endroit où vous croiserez six environnements fascinants à la recherche de tous les Pokémon que vous pourrez trouver. Pidgey surgira derrière vous sur la plage. Diglett sortira soudain d'un tunnel. Un groupe de Charmander se précipitera dans le volcan. Et ce ne sont là que les trois premiers environnements ! Vous verrez tous les joyeux Pokémon dans la rivière, la grotte et la vallée. Lors de votre retour au labo, le Professor Oak jugera vos photos en fonction de plusieurs critères : avez-vous surpris le Pokémon dans une pose intéressante ? Sa taille remplit-elle le cadre de la photo ? Est-il centré sur la photo ? Avez-vous pris d'autres Pokémon du même type à l'arrière plan ? La prise de photos sur Pokémon Island est amusante, mais c'est également un vrai test de vos compétences de photographe ! Vous devrez tous les attraper : ayez l'œil et les bons réflexes de photographe !

Découvrez une nouvelle approche du golf avec Mario et ses amis ! Choisissez parmi 14 personnages différents, bénéficiant chacun d'un style et d'une puissance uniques. Vous pouvez même narguer vos adversaires pour les déconcentrer ! Mario Golf déborde de fonctionnalités, telles que 10 modes de jeu variés (Tournament, Speed Golf et même Mini-Golf) et six terrains différents pour gagner des points d'expérience afin de progresser. Grâce à une prise en main accessible et un mode quatre joueurs compétitif, tout le monde est capable de faire un swing à Mario Golf !

