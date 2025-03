Nintendo Direct : ne ratez pas le Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 1 à suivre en direct dès 15h #NintendoDirect

Alors que dans moins d'une semaine, la Nintendo SWITCH 2 fera son show, aujourd'hui on reste focus sur la première Switch avec un Nintendo Direct entièrement dédié aux jeux à venir sur la console actuelle de Nintendo.

Au programme pas de Nintendo SWITCH 2 mais uniquement des annonces concernant la Nintendo Switch 1 et cela pendant près de 30 minutes .

Autant dire qu'il y a de quoi nous surprendre avec beaucoup de nouveaux jeux et d'annonces. On vous a livré nos prédictions et comme d'habitude nous vous préparons une news référence qui listera en direct toutes les infos de la vidéo, en attendant dans la foulée, la publication de nos news dédiées.

Pour ne rien rater, rendez-vous ici-même dès 15h (heure de Paris).

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour voir le NINTENDO DIRECT dans différentes langues :