Zelda Breath of The Wild 2 en top tendance sur les réseaux sociaux à l'approche du Nintendo Direct

C'est la dernière ligne droite et les esprits s'échauffent. D'ici quelques heures, les fans de Nintendo et plus particulièrement les possesseurs de Nintendo Switch devraient avoir une vision plus claire de ce que la société japonaise à dans sa besace pour les mois à venir grâce à la diffusion d'un Nintendo Direct dont on vous dit tout ici. Evidemment depuis son annonce, c'est l'effervescence notamment sur les réseaux sociaux. Sur Twitter les mots : Switch, Nintendo, Smash sont en Top Tendance dans le monde.

Mais ce n'est pas tout puisque l'on retrouve aussi très souvent le #BoTW2. Preuve, s'il en fallait, que la suite de Breath of The Wild suscite de très grosses attentes... Beaucoup espèrent en effet découvrir à l'occasion de ce Direct de nouvelles images et de nouvelles infos... Alors seront-ils comblés ou déçus ? Pensez-vous que Nitnendo dévoilera de nouvelles infos sur le plus grand jeu de son catalogue à venir ? n'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Quoiqu'il en soit, rendez-vous tout à l'heure ICI même à 23 heures (heure de Paris) pour vivre ensemble ce grand moment. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. En attendant, retrouvez nos pronostics et nos attentes ICI.

BREATH OF THE WILD 2 TOMORROW?!?!?



This is the week of the Zelda 35th Anniversary AND a 50 minute long NINTENDO DIRECT



YOU GOTTA BELIEVE!!!! pic.twitter.com/66pj0CJPsC — HMK (@HMKilla) February 16, 2021

When I see Breath of the Wild 2 trending pic.twitter.com/9KyC9YSaMg — VH_Yes // Tom (@VH_YesTTV) February 16, 2021

Me if Breath of the Wild 2 gets a release date tomorrow. https://t.co/Yu9C3YVK4I pic.twitter.com/ZeSyjnRt3x — MountainDrew (@raidonbungeling) February 16, 2021

