LEGO Brawls : le jeu de baston mobile débarque sur PC , Playstation, Xbox et Nintendo Switch

C'est au cours du Nintendo Direct de mercredi (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces et tous les détails ICI) que l'arrivée de LEGO Brawls a été officialisé sur Nintendo Switch. Il s'agit de l'adaptation consoles et PC d'une des premières exclusivités de l'Apple Arcade sortie en 2019 . Pour rappel, LEGO Brawls est un jeu de baston multijoueur en équipe de 4 contre 4 dont le but est de contrôler le centre d'arènes en créant son propre personnage en Lego. Retrouvez son trailer et sa présentation ci-dessous.

LEGO Brawls est attendu cet été sur Steam, les Playstation et Xbox et, bien sûr, sur Nintendo Switch.