Un Nintendo Direct en juin semble être de moins en moins probable...

On vous disait il y a 3 jours qu'une rumeur sur une possible absence de Nintendo Direct en juin avait pris beaucoup d'ampleur... Et il semblerait que cette rumeur penche de plus en plus dans le vrai... C'est en tout cas ce que déclare le site Eurogamer. D'après eux, Nintendo a eu beaucoup de mal à passer en télétravail et à gérer les développements des jeux avec cette mesure sanitaire. Ainsi, le Nintendo Direct de juin 2020 serait simplement décalé à plus tard dans l'été, afin que les équipes rattrapent le retard qu'à causé ce changement d'organisation. Seul le futur pourra répondre à cela, Nintendo Direct d'ici la fin du semestre ou non ? Telle est la question.



Jeff Grubb, personne à l'origine de la rumeur, a aussi déclaré que les portages de la plupart des Mario 3D auraient dû être révélés dans ce Nintendo Direct de juin, avec un nouveau Paper Mario, pour fêter les 35 ans du plombier. Nous devrons également attendre une réponse de ce côté-là, qui arrivera probablement dans le courant de l'été, en même temps que ce fameux Nintendo Direct.

La rumeur indique également que Nintendo devrait communiquer sur ce point dans le courant de la semaine du 4 mai , soit la semaine prochaine ! Restez aux aguets, la nouvelle n'est probablement plus très loin.

Source : Eurogamer