Rumeur : pas de Nintendo Direct cette année en juin

Depuis plusieurs semaines , le monde vit une crise sanitaire sans précédent qui risque de bouleverser pendant longtemps nos habitudes et nos modes de vie. On le sait, suite a la pandémie, le monde s'est quasiment arrêté et tous les grands événements de la planète ont été annulés ou reportés. C'est le cas notamment de l'E3, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles qui, malgré une perte d'influence évidente des dernières éditions, restait jusqu'à présent un moment charnière de l'année pour les joueurs et les professionnels de l'industrie.

D'ailleurs, chaque année, Nintendo est présent et profite de l’événement et de son audience pour s'adresser "directement" aux joueurs en leur présentant son catalogue de jeux de fin d'année. Depuis 2013, Nintendo publie juste avant l'ouverture des portes du salon , début juin , un Nintendo Direct (ou assimilé), une vidéo pleine de surprises lui permettant de faire sensation en dévoilant des nouveaux titres, des trailers inédits et de longues présentations (revoir notre petit tour d'horizon des E3 de Nintendo publié en 2018 ici.) Mais avec l'annulation de l'E3, mais aussi l'incertitude du moment, on peut se demander si les joueurs auront, malgré tout, droit à leur part de rêve en juin prochain. ..

Si Nintendo ne s'est pas encore prononcé officiellement sur le sujet, d'après Zippo, un "insider" habitué des rumeurs, la société japonaise devrait le faire dès la semaine prochaine . Et malheureusement, si on se fie à ses sources, Nintendo devrait annoncer qu'en raison de la crise actuelle, il n'y aura pas de Nintendo Direct cette année en juin. Il semblerait que Nintendo, peu habitué au télétravail, ait accumulé trop de retards comme d'ailleurs de nombreux développeurs tiers et indépendants. Pour annoncer ses nouveaux jeux, Nintendo devrait donc faire l'impasse sur le Nintendo Direct de juin et utiliser à la place les réseaux sociaux au cours des mois à venir (ce que fait la société depuis quelque temps déjà.)

Rappelons quand même que pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs et que donc tout est encore possible. On peut cependant penser qu'avec l'annulation de l'E3, Nintendo n'est plus contraint à un impératif de temps et peut donc désormais choisir quand et comment, il veut présenter ses jeux. Cela peut être en juin comme en mai ou, en septembre... Après, est-ce que Nintendo va distiller ses annonces au fil des mois et/ou les réunir dans une même vidéo ? Seul l'avenir nous le dira. Espérons tout de même que malgré la pandémie, Nintendo réussira à nous faire rêver comme aux meilleures heures de l'E3.