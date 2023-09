Another Code: Recollection : comparaison Nintendo DS vs. Nintendo Switch

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Another Code: Recollection réunira l'année prochaine sur Nintendo Switch, deux classiques des jeux d'enquête sur consoles Nintendo, Another Code : Memoires Doubles, sorti en 2005 sur Nintendo DS, et Another Code R - Les Portes de la Mémoire, sorti en 2009 sur Wii.

On a vraiment hâte de retrouver Ashley dans cette compilation sachant que les deux jeux avaient été conçus pour mettre en avant la spécificités des consoles Nintendo de l'époque. On se demande d'ailleurs comment certaines énigmes seront adaptées, notamment celles d'Another Code : Memoires Doubles qui demandaient de fermer sa Nintendo DS... En attendant de le découvrir, GameXplain a publié une vidéo de comparaison des versions Switch et DS du premier jeu permettant de voir l'évolution du style graphique et quelques énigmes en action. Un premier aperçu que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Pour rappel, Another Code: Recollection sera disponible le 19 janvier prochain sur Nintendo Switch.

,

Source : Youtube