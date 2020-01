EB Games annonce la sortie sur Nintendo Switch de Street Fighter V : Champion Edition

L'enseigne EB Games Canada vient d'annoncer sur son compte Twitter l'ouverture des précommandes pour... Street Fighter V : Champion Edition sur Nintendo Switch ! Une annonce pour le moins curieuse et inattendue sachant que le titre n'est, à notre connaissance, pas prévu sur Nintendo Switch... Alors peut-être que l'enseigne a fait une erreur ? Ou peut-être a-t-elle été simplement un peu trop rapide en grillant la politesse à Capcom et Nintendo ? En tout cas, le tweet est toujours visible plusieurs heures après sa publication et les paris sont ouverts. Qui a dit Nintendo Direct ?

Street Fighter V Champion Edition is heading to Nintendo Switch! Preorder now in-store!



Street Fighter V Champion Edition se rend à la Nintendo Switch! Précommandez maintenant en magasin! pic.twitter.com/QLRFYdhiNa — EB Games Canada ???? (@EBGamesCanada) January 25, 2020