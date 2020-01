Street Fighter V sur Nintendo Switch ? EB Games s'excuse

Depuis quelques heures, les possesseurs de Nintendo Switch sont en émoi. Se pourrait-il que Street Fighter V : Champion Edition débarque prochainement sur Nintendo Switch ? C'est en tout cas ce que l'on pouvait croire en lisant un tweet de l'enseigne EB Games Canada (voir ici)

Depuis le fameux tweet a été supprimé et Yohinori Ono le producteur bien connu de la série, a été contraint de démentir sur Twitter avec son humour habituel :

Pour clore le chapitre, EB Games a publié un tweet d'excuse expliquant qu'il y avait eu une méprise et qu'il s'agissait de mettre en valeur la version PS4 :

L'affaire semble donc close...

We posted a tweet advertising Street Fighter V: Champion Edition for the Nintendo Switch earlier this evening. Please note that the details in this tweet were inaccurate, and were posted in error. The intention for the tweet was to highlight the PlayStation 4 version of the game.