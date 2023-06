Super Mario Bros. Wonder : un "New" Super Mario Bros en 2D officialisé - Date de sortie, prix, poids, premières images... Tous les détails

Avec le Nintendo Direct diffusé aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) le dénommé Pyoro qui s'était laissé aller à quelques prédictions, a gagné ses galons de leaker. Comme "prévu" donc, Nintendo a bien dévoilé aujourd'hui un nouveau jeu Super Mario en 2D qui ne fait pas partie de la série des "New Super Mario"- ou presque car, malgré tout, il y a pas mal de ressemblances. Le jeu s'appelle Super Mario Bros. Wonder et il a l'air cependant bien plus stylé, féerique et même délirant que les derniers jeux de la série New Super Mario si on se fie au premier trailer que vous pouvez retrouver ci-dessous. Au programme, un univers en constants bouleversements grâce aux "fleurs prodiges", des "boules de vache (ça m'est venu tout seul) des Koopas en rollers, la possibilité de jouer en solo ou à plusieurs, jusqu'à quatre sur le même écran avec Mario, Luigi et Peach mais aussi Daisy et Yoshi et une transformation de Mario en Mario éléphant ! On a hâte !

Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 . Il est cependant déjà disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ . Son poids annoncé est de 4,3 Go . Retrouvez le trailer et les premières images de Super Mario Bros. Wonder ci-dessous ainsi que des captures d'écran de la fiche eShop du jeu. Mama mia !