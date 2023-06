Un nouveau jeu Super Mario 2D et un remake d'un classique Super Nintendo pourraient être dévoilés lors du Nintendo Direct

Les rumeurs se bousculent alors qu'un Nintendo Direct pourrait être annoncé et peut-être même diffusé demain (voir ici), ou tout du moins être publié avant la fin du mois . Ainsi, un dénommé Pyoro qui aurait notamment "prédit" la sortie d'Everybody 1-2-Switch! et de Sonic Superstars avant leur officialisation, prétend que le Nintendo Direct à venir dévoilera un nouveau jeu Super Mario Bros. 2D ainsi qu'un remake d'un hit de l'ère Super Nintendo.... Pour ce dernier titre, un autre leaker bien connu, Zippo affirme que cela pourrait bien être un remake HD-2D de Chrono Trigger, le célèbre titre des années 90 réunissant les talents de Yūji Horii, Akira Toriyama et Nobuo Uematsu. Il n'est pas certain qu'il sera dévoilé lors du prochain Nintendo Direct mais il l'assure : un remake HD-2D de ce chef d'œuvre de Square est en développement actuellement...

Alors Mario pourrait-il revenir dans un nouveau jeu 2D ? Et un remake de Chrono Trigger est-il en développement ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Rappelons que pour le moment, Nintendo n'a pas annoncé de nouveau Nintendo Direct.