Nintendo Direct : Nintendo pourrait annoncer un nouveau Nintendo Direct le 20 juin

Depuis que l'E3 n'est plus le rendez-vous de l'année de l'industrie vidéoludique, le traditionnel Nintendo Direct de milieu d'année qui, historiquement lançait le salon américain et faisait le point sur les jeux en venir en fin d'année, n'est plus une évidence. Nintendo peut désormais suivre son propre calendrier et présenter ses futurs jeux comme et quand ça lui chante. Il n'empêche que comme d'habitude, les fans ne peuvent s'empêcher de se demander s'il y aura un Nintendo Direct en juin. L'année dernière déjà, le suspens avait été à son comble jusqu'au 28 juin et la diffusion d'un Nintendo Direct : Partner Showcase dédié aux jeux tiers de la Nintendo Switch. Alors cette année, allons-nous revivre le même scénario ?

Depuis quelques jours les rumeurs s'intensifient. Le site brésilien Universo Nintendo, qui s'est déjà distingué dans le petit monde des rumeurs, croit savoir (de "sources fiables") que Nintendo prépare un Nintendo Direct pour cette semaine. Il pourrait être annoncé m ardi 20 juin pour une diffusion le lendemain, le 21 . ou au plus tard le 23 . Ce sera soit un Nintendo Direct classique, soit un Nintendo Direct Mini mais à priori pas un Nintendo Direct : Partner Showcase comme l'année dernière.

Il reste trois jeux Nintendo prévus dans les jours à venir, Everybody 1-2-Switch!,Master Detective Archives: RAIN CODE et Pikmin 4 sans parler de Disney Illusion Island, une exclusivité Nintendo Switch. Un Direct permettrait à Nintendo de présenter ces titres et surtout, d'annoncer les suivants...

Au moins, il ne reste pas longtemps à attendre pour découvrir si cette rumeur est fondée- ou pas. Alors, pensez-vous qu'il y aura un Nintendo Direct, un Direct Mini ou même un ND : Partner Showcase cette semaine ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

Source : Resetera