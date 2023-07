Level 5 ouvre un site pour le 10eme anniversaire de Yo-Kai Watch

Parmi les licences "inspirées" par le succès des Pokémon, Yo-Kai Watch est l'une des meilleures et des plus originales. Le premier épisode de la série est sortie il y a exactement 10 ans au Japon sur 3DS- et deux ans plus tard en Occident, Malheureusement après un succès tonitruant, la licence est peu à peu tombée dans l'oubli, au point que les épisodes Nintendo Switch ne sont jamais sortis en Occident, notamment Yo-Kai Watch 4. Mais cela va peut-être changer car pour l'anniveraire de la licence, Level 5 a ouvert un site spécial que vous pouvez retrouver ici. Au programme : soldes, festival, fonds d'écran... On espère que Level 5 pensera à fêter l'anniversaire de Yo-Kai Watch en dehors du Japon.

Source : Nintendolife