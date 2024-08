FANTASY LIFE i : La voleuse de temps : Level 5 décide de reporter la sortie du jeu à une date indéterminée sur Nintendo Switch

C'était, à priori, l'un des grands jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch mais aujourd'hui, on ne sait plus...Daté lors du NINTENDO DIRECT: Partner Showcase de février dernier , FANTASY LIFE i : La voleuse de temps aurait du sortir le 10 octobre 2024. Seulement, Level 5 vient de "décider de modifier la date de sortie" du jeu. Résultat, FANTASY LIFE i : La voleuse de temps voit sa sortie repoussée à une date indéterminée.

Pour le moment, aucune raison n'est avancée pour expliquer cette décision. Est-ce que le jeu a besoin de plus de temps pour peaufiner sa sortie ? Ou Level 5 a-t-il changé ses plans, alors que l'on sait que la sortie de la prochaine console de Nintendo se rapproche ? Et peut-on encore espérer jouer à FANTASY LIFE i : La voleuse de temps cette année ?

Pour en savoir plus, il faudra attendre l'événement en ligne "LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD'S CHILDREN" prévu cet été .

LEVEL5 Inc. (Siège social : Chuo Ward, Fukuoka City / PDG : Akihiro Hino) a décidé de modifier la date de sortie de « FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time », qui était prévue pour le 10 octobre 2024.



Nous prévoyons d'annoncer plus de détails sur le nouveau calendrier de sortie et ainsi de suite lors de l'événement en ligne « LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD'S CHILDREN ».



À tous ceux qui attendaient la sortie avec impatience, nous nous excusons pour la gêne occasionnée et apprécions sincèrement votre compréhension. Merci pour votre patience.