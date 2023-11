FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time repoussé à 2024 ?

Si l'on pensait Level-5 en état de stase depuis plusieurs années, le studio japonais avait rassuré les joueurs en annonçant ces derniers mois la sortie prochaine de nouveaux titres comme un Professeur Layton, un nouvel Inazuma Eleven, ou encore FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, dont le premier opus sur 3DS avait su charmer les joueurs. Si FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time était toujours annoncé pour 2023 sur Nintendo Switch, il semblerait que du côté du Japon, une publicité parue sur un magazine local annonce un report du titre pour l'année 2024 selon ryokutya2089. A voir ce qui en sera dans les prochains jours, à l'heure actuelle le site officiel du jeu annonce encore une sortie dans le courant de l'année 2023.