FANTASY LIFE i : La voleuse de temps - Aperçu des performances de la Nintendo Switch 2 Edition

Disponible depuis le 21 mai 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, FANTASY LIFE i : La voleuse de temps a su s'offrir un départ canon malgré une absence de vraie communication sur le marché européen. Après 500000 unités écoulées, Level5 a annoncé l'arrivée de DLC gratuits, mais également une Nintendo Switch 2 Edition de son titre qui sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Un patch sera également disponible à moins de 3€ pour les joueurs ayant fait l'acquisition de la version Nintendo Switch il y a quelques jours. Le principal apport de ce patch consiste à l'amélioration des temps de chargement, et pour le coup, la page X de la licence Fantasy Life i a publié une petite vidéo qui nous montre une comparaison entre les versions Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 Edition

Full Comparison ①



Load times are significantly reduced!



Game startup and scene transitions are much faster, making your adventures feel smoother and more seamless than before.https://t.co/iMXWi6absG#FLi pic.twitter.com/nUiqDJ8336