INAZUMA ELEVEN: Victory Road se dévoile avec de nouveaux détails et un trailer de gameplay

Cela fait près de huit ans que nous n'avons pas eu droit à un nouveau jeu d'Inazuma Eleven, la célèbre licence cross-média de Level 5 mélangeant foot et RPG qui a participé au succès de la NDS dans les années 2010. Mais, logiquement, après des années d'incertitude et un développement plus que chaotique (résumé ICI) INAZUMA ELEVEN: Victory Road devrait enfin débarquer sur Nintendo Switch mais aussi sur PS4 et plateformes mobiles... Le jeu est en effet prévu pour une sortie cette année . En attendant d'en découvrir plus lors du Tokyo Game Show où le jeu devrait être jouable, Level 5 vient de donner quelques détails sur le gameplay du jeu à travers une vidéo (à retrouver ci-dessous).

Focus : Les manœuvres au milieu de terrain s’intensifient.

Scramble : Bataille pour la possession du ballon.

Quick Action : Activez des actions spéciales au cours de certaines actions.

Freestyle : Vous pouvez jouer comme vous le souhaitez ! Le mode TV, les modes portables horizontaux et verticaux sont tous entièrement pris en charge. Jouez même avec les commandes de l’écran tactile.

Jauge de tension : gérez la tension pour utiliser les compétences lorsque vous en avez besoin.

Team Building : certaines compétences peuvent affecter toute l’équipe.

Dans la zone : ne perdez pas votre sang-froid en prenant des décisions en une fraction de seconde devant le but.

Notez qu'un nouveau trailer de devrait être mis en ligne le 16 septembre prochain, Evidemment, on vous en reparlera.

