Nintendo Switch Online : recevez jusqu'à 3,50 € sur l'eShop pour toute souscription à un abonnement de 12 mois au service en ligne

Alors que récemment Nintendo nous annonçait des réductions sur deux jeux de la licence Super Mario (voir notre news dédiée ICI), voilà que Big N refait des siennes. En effet, Nintendo France nous propose de repasser à la caisse avec cette fois-ci une offre spéciale liée à son service en ligne à savoir le Nintendo Switch Online qui, pour rappel, vous permet de jouer à vos jeux Nintendo Switch en ligne ainsi qu'à une large ludothèque rétro NES et SNES.

En l'occurrence, si vous souscrivez à un abonnement de 12 mois (première souscription, renouvellement ou prolongement) vous recevrez sur votre compte 10% de la valeur de votre achat en points or. Des points or qui vous permettront d'obtenir des réductions sur vos futurs achats sur l'eShop de la Nintendo Switch. Deux types de cas s'offrent alors à vous :

Si cela vous intéresse sachez que cette offre est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et sera par contre limitée dans le temps et se clôturera donc le 10 mai 2021 . Découvrez tous les détails à savoir ci-dessous ou sur le site officiel de la firme ICI.

Abonnez-vous pour 12 mois au service Nintendo Switch Online et recevez des points or grâce à cette offre temporaire !

Jusqu'au 10 mai, récupérez 10 % de la valeur de votre achat en points or en démarrant, en étendant ou en renouvelant un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

Recevez 2 € en points or en achetant ou en renouvelant un abonnement individuel de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

Recevez 3,50 € en points or en achetant ou en renouvelant un abonnement familial de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

Recevez des points or en achetant un abonnement depuis le Nintendo eShop ou ce site web, en renouvelant votre abonnement automatiquement ou en enregistrant un code de téléchargement. Vous pourrez ensuite utiliser ces points or pour obtenir une réduction sur votre prochain achat sur le Nintendo eShop (1 point or équivaut à une réduction de 0,01 €).

Nintendo Switch Online

Améliorez votre expérience de jeu en accédant au jeu en ligne, à un catalogue de classiques NES et Super NES, au cloud des données de sauvegardes, à des offres exclusives et bien plus. Ne manquez pas l'occasion de recevoir des points or en achetant un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online grâce à cette offre temporaire !