MAR10 DAY : bénéficiez de -35% sur deux jeux de la franchise Super Mario jusqu'au 21 mars

Hier et comme chaque année, le 10 mars célébrait le Mario day, une journée dédiée au plombier moustachu le plus célèbre. Si vous vous demandez pourquoi cette célébration a lieu ce jour-là, et bien c'est pour permettre la contraction de March 10th (en anglais) en MAR10 (Mario).

Initialement créé par les fans de la franchise, le MAR10 DAY est célébré officiellement par Nintendo depuis 2016 en nous proposant pour l'occasion divers événements in-game dans leurs différents jeux (ex: Animal Crossing : New Horizons) et des remises sur différents titres de la franchise Super Mario.

Cette année ne fait pas exception puisqu'en effet deux jeux de la série vont bénéficer d'une remise de -35% sur l'eShop de la Nintendo Switch et ce jusqu'au 21 mars 2021 .

Deux jeux Mario, deux occasions de faire des économies ! Dévoilez un magnifique monde de papier dans Paper Mario: The Origami King ou laissez parler votre imagination en créant vos propres mondes dans Super Mario Maker 2">Super Mario Maker 2 ! Jusqu'au 21 mars, ces deux jeux sont à -35 % sur le Nintendo eShop. Ne manquez pas cette occasion de mettre la main sur ces deux jeux Mario !

Source : Nintendo