La Rumeur était vraie : Excitebike 64 arrive sur le Nintendo Switch Online

La rumeur que nous vous avons relayée hier était donc fondée (voir notre article), Excitebike 64, le jeu de sports extrêmes et de moto-cross débarque dans l'émulateur Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel dès le 30 août prochain . Avec ses 6 pilotes et ses 20 courses, le jeu devrait satisfaire les amateurs de sensations fortes depuis la bonne publicité qu'il s'est payé en apparaissant sous la forme d'un circuit spécial dans les premiers DLC de Mario Kart 8 sur Nintendo Wii U.

Un très bel ajout pour l'émulateur Nintendo 64 et une bonne surprise pour ce mois d'août sur Nintendo Switch.

Want to get some serious air?



Race across 20 tracks and set the daredevil inside you free in Excitebike 64, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 8/30! #Nintendo64 pic.twitter.com/B7lFq0Iun9