Nintendo Switch Online - Un leaker reconnu tease une annonce concernant la Console Virtuelle de la N64

Chaque année lors de la Gamescom c'est la même chanson : est-ce que Nintendo fera une annonce de contenu lors de cet événement ? Alors que la plupart des Youtubers "insiders" francophones doivent déjà avoir leur vidéo de la Switch 2 prête à dégainer avec des expressions faciales toujours plus exagérées les unes que les autres, c'est du côté du leaker Pyoro, qui a déjà eu plusieurs bonnes touches dans son historique, que nous allons nous pencher. Ce dernier tease en effet une annonce imminente de la part de Nintendo, et plus précisément pour la Console Virtuelle N64 de l'abonnement Nintendo Switch Online. Certains pensent à l'arrivée de Mario Party 3, info avérée ou flop ? La réponse dans quelques heures.

N64 — Pyoro (@Pyoro_X) August 24, 2023