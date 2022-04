Dragon Quest Builders 2 est le prochain "Jeu à l'essai" pour les abonnés du Nintendo Switch Online

Du 20 au 26 avril , les abonnés au service Nintendo Switch Online (avec ou sans l'offre supplémentaire du Pack Additionnel) pourront s'essayer gratuitement au spin off de la saga Dragon Quest de Square Enix, le RPG de survie en monde ouvert/bac à sable, Dragon Quest Builders 2. Originellement sorti sur Nintendo Switch le 12 juillet 2019 , ce titre vous offrira de nombreuses heures de contenu accessibles gratuitement pour les abonnés au service. Ici il ne s'agit pas de la simple démo (bien que très complète) d'ores et déjà disponible du jeu mais bel et bien du jeu complet mis entièrement à votre disposition durant ces 6 jours. Le titre est par ailleurs pré-installables pour les plus pressés d'entre vous.

