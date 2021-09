Les jeux N64 sur le Nintendo Switch Online seront-ils en 50 Hz en Europe ou en 60 Hz mais uniquement en anglais ?

Plus tôt cette semaine, Nintendo a publié un nouveau Nintendo Direct rempli de nouvelles annonces vous pouvez retrouver tous les détails ICI. Parmi elles, l'officialisation d'une nouvelle formule d'abonnement pour le Nintendo Switch Online ajoutant un "pack additionnel" permettant d'accéder à une bibliothéque de jeux N64 et Mega Drive. L'occasion notamment de retrouver sur sa Switch de grands classiques de la console 64Bit (et de la console 16Bit de SEGA) et de les partager avec ses amis en local ou en ligne. Et si Nintendo a présenté les premiers titres qui seront disponibles au lancement (et même un peu après) il reste encore des inconnues notamment le prix de la nouvelle formule, mais pas seulement. A priori, certains ont remarqué une différence entre les présentations du Nintendo Direct américain et ceux diffusés en Europe. Ce n'était pas les mêmes images ni la même qualité d'ailleurs et, surtout, les jeux semblaient aller plus vite sur le Direct US.

Il faut se souvenir que dans les années 80 et 90, il existait une différence de normes en matière de télévision entre les Etats-Unis et le Japon et l'Europe. Aux Etats-Unis et au Japon c'était le NTSC alors qu'en Europe, c'était le PAL, Et si le PAL permettait théoriquement une image de meilleure qualité (625 lignes contre 525 en NTSC), il offrait un taux de rafraîchissement plus lent en 50 Hz soit un taux de 25 images par seconde alors qu'en NTSC c'était du 60 Hz avec un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde. En pratique, dès qu'un jeu avait été conçu pour un affichage sur téléviseur NTSC; cela se traduisait sur téléviseur PAL par des bandes noires sur l'écran en bas et en haut (correspondant aux lignes inutilisées) et parfois même par des graphismes un peu écrasés. Et puis surtout les jeux était sensiblement plus lents ce qui pouvait déstabiliser leur gameplay et provoquer divers problèmes de synchronisation..

Heureusement, certains jeux étaient malgré tout adaptés pour une sortie PAL mais c'est un problème qui a créé pas mal de polémiques et de plaintes de la part des joueurs. Alors les jeux N64 du Nintendo Switch Online seront-ils en 50 Hz ? Contactés à ce sujet par Eurogamer, Nintendo n'a pas souhaité répondre. Mais depuis , certains joueurs, et plus spécifiquement un dénommé LuigiBlood, ont remarqué que lors du Nintendo Direct, Nintendo avait présenté les jeux à venir avec leur boîte d'origine sauf que parfois, en fonction des titres, c'était des boîtes PAL ou NTSC. Une différence qui peut s'expliquer, toujours d'après LuigiBlood à cause des versions "multi-langues". En effet, très souvent, les versions PAL contiennent plusieurs langues alors que les jeux NTSC sont uniquement en anglais.

Cela pourrait signifier qu'en fonction des jeux, les joueurs auront accès soit aux versions PAL soit aux versions NTSC. Cela signifie aussi que les joueurs français pourraient espérer avoir des jeux en français lorsque la version française existe. On sait que ce n'est malheureusement pas toujorus le cas lors des rééditions (voir dernièrement Castlevania Advance Collection qui contient quatre jeux mais tous en anglais) En même temps les jeux permettent de jouer en ligne avec les joueurs du monde entier et on peut donc aussi penser que les joueurs auront le choix entre els versions 50 Hz et 60 Hz.

On devrait avoir toutes les réponses à ces questions assez rapidement puisque le service devrait débarquer le mois prochain.

Source : Tumblr