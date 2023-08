Nouveaux items, badges, jeu en ligne, Nintendo Switch OLED Mario : toutes les infos à retenir du Super Mario Bros. Wonder DIRECT

En attendant un Nintendo Direct "classique", probablement plus tard ce mois-ci, Nintendo met le focus sur Super Mario Bros. Wonder, le nouveau jeu Super Mario 2D qui reprend certains fondamentaux de la série New Super Mario Bros. en l'agrémentant de nouveautés, notamment avec les séquences "Wonder" qui font passer Mario de l'autre côté du miroir... Le Nintendo Direct spécial est en ligne depuis aujourd'hui, 16h (heure de Paris). Vous pouvez le voir et le revoir et avoir accès à toutes les informations sur notre news dédiée. Mais si vous voulez avoir d'un seul coup d'œil toutes les informations de la vidéo, c'est ICI que ça se passe ! Enjoy !

Toutes les annonces du SUPER MARIO BROS. WONDER DIRECT du 31.08.2023 :

Histoire :

L'action du jeu se passe au Royaume des Fleurs dirigé par le Prince Florian (la petite chenille tenue par Luigi sur la jaquette)

Le Royaume est proche du Royaume Champignon.

Les habitants du monde s'appellent les Poplins

Mario et ses amis rendent visite au prince et tout le monde est content quant tout à coup Bowser apparaît et... enlève la Princesse

... touche une mystérieuse fleur : la fleur prodige !

Le vaisseau de Bowser fusionne avec le château du prince et Bowser sème le chaos à travers le royaume.

Mario et ses amis doivent alors mettre de l'ordre et sauver le Royaume

Monde

Le Royaume des fleurs est constitué de six mondes autour des îles florales, soit 7 régions à explorer

On débute dans la Plaine des tuyaux

il y a ensuite le Mont nébuleux, les Chutes dorées , les îles florales, des grottes , un désert , etc...

On se déplace sur une carte pour sélectionner les niveaux sachant que l'on peut se déplacer n'importe où et faire les niveaux dans l'ordre que l'on veut

Une fois débloqués, un menu rapide permet d'accéder aux niveaux que l'on souhaite

Voix

Les Fleurs cancan sont les fleurs que l'on croise dans les niveaux. Nouveautés : elles parlent en français (avec un doubleur voix). Elles donnent des indices et révèlent des secrets... Il faut parfois les sauver. une chose est sûre : elles ont beaucoup de choses à raconter et elles ont l'air très drôles !

Personnages et ennemis

Mario, Peach, Luigi, Daisy, Toad, Toadette, Carrotin et des Yoshi colorés sont jouables. Ils se jouent tous de la même façon

Carrotin et les Yoshi sont immunisés et permettent aux jeunes joueurs de jouer avec les plus vieux

Les Goomas, Koopas Troopas et Boos sont de retour

De nouveaux ennemis sont présentés : les Bondiss, les Pstèques Piranha, les Bombs, les Salabafres,...

Nouveaux items

Evidemment, on retrouve le principe des items que l'on ramasse dans les niveaux et qui nous transforme sachant que l'on peut en garder un sous le coude.

Le jeu introduit de nouvelles transformations pour Mario et ses amis :
Elephant qui permet de donner des coups de trompe ou d'asperger d'eau ses ennemis
Mario, Peach, Luigi, Daisy, Toad et Toadette peuvent se transformer en Eléphant
Bulles qui permet à Mario de souffler des bulles pour capturer des ennemis ou se créer une plateforme rebondissante temporaire
Foreuse qui met un chapeau pointu sur la tête de nos héros pour les protéger et permet de creuser des passages pour les ouvrir ou se déplacer



Fleurs prodiges et graines prodiges

Les Fleurs Prodiges sont des fleurs mystérieuses de différentes couleurs qui ont un pouvoir considérable. C'est ce pouvoir qui intéresse Bowser.

Les Fleurs Prodiges sont des fleurs mystérieuses de différentes couleurs qui ont un pouvoir considérable. C'est ce pouvoir qui intéresse Bowser.
A chaque fois que Mario et ses amis touchent une Fleur prodige, des phénomènes étranges se produisent : le monde se transforme, les tuyaux se déforment, d'étranges ennemis vous foncent dessus...Vous pouvez vous retrouver dans l'espace ou en chute libre et même avec une nouvelle perspective de jeu ! Parfois, Mario peut même être transformer en une autre créature comme un Goomba, une boule a pics ou encore un ballon;

Pour sortir de ce mode, il faut retrouver une Graine prodige

Les Graines prodige servent à déverrouiller des stages

s servent à déverrouiller des stages Un Poplin (les habitants du Royaume) nous offre une Graine prodige à la fin de chaque stage

Les badges

Au fil de l'aventure, on peut collecter des badges qui, portés, changent notre façon de jouer en nous donnant une capacité particulière. C'est un complément aux items et en fonction des niveaux, on en choisira un plutôt qu'un autre sachant qu'on ne peut en porter qu'un, à choisir avant d'entrer dans un niveau. cela rappelle fortement les badges de Yoshi's Wooly World ...

qui, portés, changent notre façon de jouer en nous donnant une capacité particulière. C'est un complément aux items et en fonction des niveaux, on en choisira un plutôt qu'un autre sachant qu'on ne peut en porter qu'un, à choisir avant d'entrer dans un niveau. cela rappelle fortement les badges de ... Il y a notamment : Le Parachapeau : qui permet de flotter dans les airs avec sa casquette (c'est comme ça que Peach peut aussi avoir une casquette...) le Saut d'escalade pour sauter contre les murs Le Coup du dauphin qui dans l'eau permet d'aller plus vite et de défoncer des obstacles Le Grand saut accroupi pour faire des sauts hyper hauts La Liane grappin pour utiliser un grappin Le Rebond salvateur pour revenir sur une plateforme en cas de chute malencontreuse Le Détecteur pour trouver plus facilement les objets importants L' Aimant à pièces pour récolter facilement les pièces L' Invisibilité pour jouer des sales tours aux ennemis en étant invisible ! Les Bottes turbo pour avancer lentement plus vite Et beaucoup d'autres !

Les badges peuvent être achetés dans les bazars contre des pièces fleurs ramassées dans les stages.

ramassées dans les stages. Mais certains badges ne pourront être obtenus qu'en remportant des défis spéciaux : les défis badges

Multijoueur local

Jusqu'à quatre joueurs peuvent jouer sur la même console et le même écran

Quant un personnage est éliminé en multi, il devient un fantôme pendant quelques secondes. On peut le sauver avant la fin du décompte, en le touchant

Si quelqu'un joue un Yoshi, les autres personnages peuvent le chevaucher et se laisser conduire

Les Yoshis peuvent même porter des Yoshis !

Les Yoshis peuvent même porter les éléphants !

Jeu en ligne

En jouant connecté en ligne, on voit les ombres des autres joueurs courir partout sur la carte et dans les stages. Il s'agit de joueurs du monde entier jouant en même temps que nous.

On peut interagir avec ces ombres en les saluant ou en les sauvant comme en multijoueur local

Lors de passages difficiles, vous pouvez placer des panneaux comme des points de sauvegarde qui permettront aux autres joueurs du monde entier de repartir à partir de ce point en cas de game over

L'apparence des panneaux peut varier et on les achète à l'aveugle dans les boutiques. Il y en a toute une collection à obtenir...

On peut voir le nom des joueurs en touchant leurs "ombres" ou les panneaux qu'ils ont posé.

On peut voir aussi leurs "points cœur"; des points que l'on obtient en aidant les autres joueurs. Plus on aide, plus nos points cœur sont élevés

Pour en obtenir, il faut donc poser des panneaux, ranimer des fantômes mais aussi offrir des cadeaux ou encore atteindre les drapeaux d'arrivée ensembles

En ligne, il est possible de créer un salon pour jouer avec ses amis ou rejoindre un salon dans lequel ils se trouvent. Notez que même dans ce cas, vos amis sont des ombres.

Vous pouvez faire les niveaux que vous souhaitez avec vos amis en ligne, en coopération (ou pas)

Vous pouvez activer aussi le mode Course entre amis : pour faire la course et atteindre le drapeau de fin ou trouver la graine prodige le premier

Nouvelle édition de la Nintendo Switch - Modèle OLED

La Nintendo Switch - Modèle OLED - Edition Mario (Rouge) est annoncée. Il s'agit du modèle OLED de la console avec des Joy-Con rouges et une station d'accueil rouge. On note un petit Mario et quelques pièces cachés sur la station d'accueil... Elle sort le 6 octobre.

Et voilà, c'est fini ! Super Mario Bros. Wonder a l'air vraiment génial avec beaucoup d'idées et de contenu... Le mode en ligne est cependant très "Nintendoesque" avec ces 'ombres (comme cette histoire de "points cœur") mais au moins on pourra retrouver ses amis- pour celles et ceux qui en ont évidemment.