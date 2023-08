Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder à voir dès 16H - Tous les liens

Oyez, oyez braves gamers, aujourd'hui, à 16h (heure de Paris) Super Mario Bros. Wonder, le hit de Nintendo de la fin d'année se laisse découvrir dans un Nintendo Direct spécial de 15 minutes . On espère en apprendre un peu plus (mais pas trop) sur ce nouveau jeu Mario 2D jouable seul ou à plusieurs (jusqu'à quatre) notamment sur les mystérieux modes en ligne et "achats en jeu". Par ailleurs, si on se fie aux dernières rumeurs, le Nintendo Direct devrait aussi dévoiler et lancer les précommandes de la Nintendo Switch - Modèle OLED, édition Mario (rouge).

Dans la rubrique "ce serait bien aussi": ce serait bien aussi que Nintendo nous "offre" une démo sur l'eShop, histoire de pouvoir tester le jeu et, surtout, de nous aider à patienter jusqu'à sa sortie, le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Evidemment, comme d'habitude, on vous prépare une news spéciale, reprenant toutes les infos à retenir.

Retrouvez la vidéo du SUPER MARIO BROS. WONDER DIRECT sur cette page et tous les liens pour le voir en français, en anglais et en japonais.

Lire aussi :

,