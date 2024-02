Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins : les personnages de Tove Jansson débarquent sur Nintendo Switch

Dévoilé en catimini lors du dernier Nintendo Direct : Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins nous a d'ores et déjà tapé dans l'œil (rassurez-vous, ça fait pas mal). Il s'agit d'une balade bucolique dans l'univers des Moomins créé par Tove Jansson dont on retrouve parfaitement le style dans les premières images du jeu. En attendant d'autres détails, retrouvez les premières images et la présentation de Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins.

Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins est attendu le 7 mars 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch

Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins est un récit d'aventure tout en musique. Aidez Mumrik à rendre à la vallée son état d'origine, tout en prêtant assistance aux personnages et créatures qui y vivent, tous plus fantaisistes et plus mémorables les uns que les autres. D'affreux parcs ont fait leur apparition dans la Vallée des Moomins et mettent à mal l'harmonie naturelle du paysage. Avec Mumrik, perturbez les agents de police, arrachez les panneaux, renversez les statues mal placées... Bref, efforcez-vous de rendre leurs droits à la nature et à ses habitants tout en contrecarrant les projets du gardien du parc.

En résumé :