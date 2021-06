Marvel's Guardians of The Galaxy s'annonce aussi sur Nintendo Switch

C'était la grosse annonce (ou tout du moins celle la plus montrée) de la conférence Square Enix de cet E3 2021 et c'est désormais l'une des annonces du Nintendo Direct, Marvel's Guardians of The Galaxy débarquera aussi sur Nintendo Switch le 26 octobre prochain .

Le jeu de Square Enix autour de l'équipe de super-héros la plus badass déjantée de toute la galaxie vient faire suite après le jeu Avengers sorti il y a quelque temps sur toutes les plateformes sauf la Nintendo Switch et qui avait en son temps connut un succès plutôt mitigé. Ce nouveau jeu totalement inédit semble vouloir changer la donne et promet en tout cas de bons moments en compagnie de Star Lord et de Groot.