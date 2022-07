Nintendo Treehouse Plays LIVE A LIVE : voir et revoir la dernière session Nintendo Treehouse

Vous l'avez peut-être raté mais dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase du 28 juin 2022 (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) Nintendo a diffusé une session spéciale de son dispositif Nintendo Treehouse dans lequel le staff de localisation des jeux de Nintendo of America teste en live un ou plusieurs jeux à venir. Pour mémoire, les sessions Treehouse Live! de Nintendo ont entre 2014 et 2019 permis aux fans de vivre l'E3, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles, comme s'ils y étaient avec des diffusions en direct de plusieurs heures d'affilée. Si vous suivez l'actualité des jeux Nintendo depuis plusieurs années, vous n'avez pas pu oublier les sessions Treehouse Live! de 2014 qui ont fait de l'E3 , cette année-là, un E3 d'anthologie, considéré aujourd'hui comme l'apogée de la Wii U, à une époque ou les fans voulaient encore croire en son succès. Au fil des années, en même temps que l'influence de l'E3 déclinait, les sessions Treehouse ont cependant perdu de leur éclat et leur diffusion s'est considérablement réduite. D'ailleurs aujourd'hui, Nintendo ne s'en sert plus qu'occasionnellement pour faire découvrir un jeu en particulier. En 2020 , une année, déjà, sans E3, Nintendo a ainsi proposé une session Treehouse consacrée à Paper Mario : The Origami King (souvenez-vous.) Et c'est dans cet esprit que cette année encore (Nintendo semblant calquer sa communication d 'aujourd'hui sur celle de 2020) Nintendo nous invite à découvre un nouveau jeu via une session Nintendo Treehouse. Cette fois-ci, il s'agit de LIVE A LIVE, le remake d'un jeu culte de la Super Nintendo sorti jusqu'alors uniquement au Japon et qui revient donc en version HD-2D en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez la session Nintendo Treehouse Plays LIVE A LIVE ci-dessous, en anglais uniquement (en attendant la version sous-titrée...) N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez dés à présent débuter le jeu grâce à une démo gratuite qui vous permet de découvrir les trois premiers chapitres du jeu- voir détails ICI.

Pour rappel, LIVE A LIVE est attendu le 22 juillet 2022 sur Nintendo Switch

