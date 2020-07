Nintendo Treehouse de retour en direct aujourd'hui avec Paper Mario et la présentation d'un nouveau jeu signé WayForward

Alors que nous sommes nombreux à attendre un Nintendo Direct avec notamment des nouvelles du prochain Zelda, on apprend qu'aujourd'hui à partir de 19 heures, heure de Paris, nous pourrons suivre une nouvelle session de Nintendo Treehouse dont les membres joueront en direct à Paper Mario : The Origami King mais pas seulement... En effet, la session sera aussi l'occasion de découvrir une toute nouvelle franchise signée WayForward... Autant dire que notre body est ready et nous vous donnons donc rendez-vous ici même dès demain pour suivre cette nouvelle session du Nintendo Treehouse.

Alors à quoi ft-il s'attendre ? Y aura-t-il d'autres surprises ? D'autres annonces ? Encore quelques heures à patienter avant de le découvrir.

EDIT : notez que depuis, Nintendo of America a apporté une précision : le nouveau jeu de WayForward. est basé sur "une licence tiers". Les paris sont ouverts.