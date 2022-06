LIVE A LIVE - Le RPG s'offre un Threehouse dédié et une démo disponible dès à présent sur Nintendo Switch

Si la fin du mois de juillet sera indéniablement marquée par la sortie de Xenoblade Chronicles 3, il serait dommage de faire l'impasse sur LIVE A LIVE qui est attendu de son côté le 22 juillet 2022 . Proposé pour la première fois en Français et dans une version remasterisée en HD-2D, cette aventure atypique suivant le destin de 8 héros d'époques différentes a eu le droit à un Nintendo Threehouse dédié immédiatement après la diffusion du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase de ce mardi 28 juin.

En plus des nouvelles images du jeu qu'il nous a été permis de voir, nous avons également eu la bonne surprise de découvrir qu'une démo était enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cette dernière nous permet ainsi de découvrir 3 chapitres du jeu : « La Chine impériale », « Fin du Japon d'Edo » et « Le Futur lointain ». Et comme d'habitude si l'expérience vous a séduit, vous pourrez transférer votre progression dans le jeu complet pour continuer votre quête.

Source : Nintendo