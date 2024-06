Life is Strange: Double Exposure sortira le 29 octobre sur Xbox Series X|S, PS5 et PC et plus tard sur Nintendo Switch

Lors du Xbox Games Showcase​, le studio français Don't Nod Entertainment a présenté son nouveau jeu : Life is Strange: Double Exposure que verra le retour du personnage principal du premier jeu, Max Caulfield .

Life is Strange: Double Exposure sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le 29 octobre prochain . S'il ne sortira pas sur Nintendo Switch à ce moment là, les possesseurs de la console devront simplement faire preuve de patience.

En effet, comme de nombreux jeux multiplateformes ( comme par exemple, Life is Strange : True Colors) la sortie de Life is Strange: Double Exposure interviendra, à priori, plus tard sur Nintendo Switch. Plus de détails sur la version Switch du jeu devraient être partagées plus tard. Peut-être lors du prochain Nintendo Direct ?

En attendant, retrouvez le premier trailer de Life is Strange: Double Exposure sur cette page.

